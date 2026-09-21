Mostra diffusa Sotto il cielo di stelle: incontri con gli artisti Franco Perrotti, Marco Nereo Rotelli e Daniela Pellegrini

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - Aosta, lunedì 21 settembre 2026
L'Assessorato dell'Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che, nell'ambito della mostra diffusa Sotto il cielo di stelle. Costellazione di arte, scienze e culture, martedì 22 settembre alle ore 18 presso la Chiesa Valdese di Courmayeur, dove è allestita la sezione dal titolo Dissuader. Il volo della colomba: dall'arca di Noé al cielo antropizzato, è previsto un incontro con l'artista Franco Perrotti e il curatore del progetto espositivo Fortunato D'Amico. Le opere della serie Dissuader nascono dallo studio dei sistemi dissuasori utilizzati nelle città per impedire ai volatili di sostare negli spazi urbani e costituiscono lo spunto per affrontare il tema della trasformazione del cielo in uno spazio controllato.