Sarà “Medio” anche venerdì 18 settembre 2026 il pericolo di incendio a Cagliari – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2026 - Con un nuovo bollettino, la Protezione Civile regionale ha confermato il rischio col colore "Giallo"
Confermato dal nuovo bollettino della Protezione Civile regionale il livello "Medio" per il rischio di pericolo incendio a Cagliari per la giornata di domani, venerdì 18 settembre 2026.
La pericolosità è caratterizzata dal colore "Giallo" e le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione.
Il link al bollettino della Protezione Civile regionale:
Con preghiera di diffusione