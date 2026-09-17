Invito inaugurazione dei due appartamenti per l’autonomia di persone con disabilità

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2026 - Inaugurazione dei due appartamenti realizzati per l'autonomia di persone con disabilità
Livorno, 17 settembre 2026 – Saranno inaugurati domani, venerdì 18 settembre, i due appartamenti realizzati nell'ambito del progetto PNRR "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". L'apertura degli appartamenti, dotati di camere, servizi e spazi comuni, consentirà a 12 beneficiari di sperimentare l'autonomia abitativa all'interno di un contesto inclusivo e supportato, sviluppando competenze, responsabilità e capacità di autodeterminazione.
Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, l'assessore al sociale Andrea Raspanti, l'assessore alle opere pubbliche Federico Mirabelli, la dirigente del settore sociale del Comune di Livorno Caterina Tocchini, i dirigenti del settore lavori pubblici Daniele Agostini e Daniela Villa, i destinatari del progetto con le rispettive famiglie, rappresentanti dell'Asl, rappresentanti della rete di enti del terzo settore che ha dato vita alla coprogettazione nell'ambito del progetto PNRR (la capofila Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno ODV, Comunico ETS Aps, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, In Associazione), operatori e assistenti sociali, il personale degli uffici amministrativi che ha curato le procedure.