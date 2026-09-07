Il servizio di prestito bibliotecario arriva al Mercato Centrale

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2026 - Dal 12 settembre ogni sabato con orario 9-12
Prorogato, inoltre, fino al 18 settembre compreso, il progetto denominato Biblioteca al Mare, servizio estivo promosso dalla Biblioteca Labronica del Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, nato per avvicinare cittadini e visitatori al piacere della lettura direttamente sulla costa cittadina. Il servizio continuerà ad essere presente il martedì e il venerdì, dalle ore 11.00 alle 16.00, nell'area antistante alla biglietteria dello stabilimento balneare Onde del Tirreno, trasformata per l'occasione in uno spazio dedicato ai libri e alla condivisione culturale.
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