Invito conferenza stampa – Presentazione City Code – Lunedì 07 Settembre, ore 10:30 – Sala Giunta Comune

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - Presentazione City Code
Lunedì 07 Settembre ore 10:30 – Sala Giunta Comune
Sarà presentata domani, lunedì 7 settembre, alle ore 10:30, nella Sala Giunta Comune, la piattaforma a disposizione di cittadini, attività e istituzioni che crea una interconnessione urbana digitale e mette a disposizione una molteplicità di informazioni, attraverso i pannelli City Code distribuiti sulle vetrine delle attività ed edifici pubblici cittadini con una nuova modalità di utilizzo del qr code.
Il progetto City Code, founder Giuseppe Menna, è iniziato a Pescara e ad annunciarlo sarà Manuela Amorese, Senior Strategist Italia.
Oltre ai rappresentanti del Comune, e cioè il sindaco Carlo Masci e gli assessori al Turismo e al Commercio Alfredo Cremonese e Gianni Santilli, saranno presenti i rappresentanti di Saga, Claudia Ciccotti, di Tua, Carola Di Paolo, di Abruzzo Digital District Daniele Angiolelli, de Il Bosso, Cristian Moscone.
La stampa è invitata a partecipare.
Pescara, 6 settembre 2026