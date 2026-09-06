Germania: Serracchiani, gioia Salvini per AfD è agghiacciante

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - "La gioia di Salvini per la vittoria dell'AfD in Sassonia è qualcosa di
agghiacciante per quello che incarna questo partito con i suoi simili.
Dev'essere un problema anche per Meloni se un suo vice si getta ai piedi di
questa destra estrema, intollerante e putiniana. Le ombre nere del passato
diventeranno sempre più pericolose ovunque se non sapremo essere noi la
Matteo Salvini ha formulato su X i suoi "complimenti all'amica Alice Weidel
e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt".
(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - "La gioia di Salvini per la vittoria dell'AfD in Sassonia è qualcosa di