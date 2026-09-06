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Politica Interna

Germania: Bergamini, risultato Sassonia inquietante per percorso UE e solidità valori occidentali

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - "Il risultato della Sassonia è inquietante per il percorso dell'Europa e la solidità dei valori occidentali. L'AfD rappresenta una forza politica del tutto contrapposta rispetto a quei valori che hanno consentito all'Europa di attraversare ottant'anni di pace: la prospettiva di un cammino comune e la contrapposizione ai tentativi egemonici delle dittature. Ma proprio perché non condividiamo l'identità di AFD, dobbiamo avere il coraggio di capire le domande da cui nasce il suo consenso. Paure legate a sicurezza, immigrazione irregolare, perdita di competitività, deindustrializzazione e divari territoriali. L'estremismo va sconfitto affrontando questi problemi meglio di chi li utilizza per alimentare rabbia e contrapposizione. Il voto in Sassonia è dunque un allarme esistenziale per l'Europa: le forze della disgregazione avranno consenso fin quando l'UE sarà identificata con l'ideologia green, la burocrazia, la regolamentazione in ogni ambito della vita economica. L'Ue deve darsi soggettività politica mettendo in campo politiche che liberino e non ostacolino le imprese, sviluppi il suo ruolo politico per interloquire con le grandi potenze. È questa la strada per impedire che la protesta diventi frammentazione e per riportare gli elettori al centro di un progetto europeo forte e reale".

(AGENPARL)
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