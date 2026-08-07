L’Aquila – Comunicato stampa capogruppo Azione su sostenibilità ambientale nel programma di governo per elezioni 2027

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Buongiorno, si inoltra il seguente comunicato stampa per conto del capogruppo Azione, Fabio Frullo.
Buon lavoro.
La sostenibilità dovrà entrare nel programma di governo per le elezioni comunali del 2027
Le temperature eccezionalmente elevate di questi giorni riportano con forza al centro del dibattito il tema del cambiamento climatico. Una sfida che non può essere affrontata soltanto con dichiarazioni di principio, ma richiede un cambiamento nel modo in cui una pubblica amministrazione programma, decide, investe e valuta i risultati della propria azione.
Per questo riteniamo che il programma amministrativo per le elezioni comunali del 2027 debba fare della sostenibilità ambientale un obiettivo strategico del Comune dell'Aquila, integrandola nella pianificazione dell'ente e nella valutazione della performance della struttura amministrativa e dirigenziale.
Le amministrazioni comunali più avanzate in Italia non si limitano ad approvare atti di indirizzo o dichiarazioni di intenti, ma assegnano obiettivi misurabili ai dirigenti e ai diversi settori dell'ente, monitorandone periodicamente i risultati attraverso indicatori di performance. È un modello di governo moderno, fondato sulla responsabilità, sulla trasparenza e sulla capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti.
Anche il Comune dell'Aquila deve compiere questo salto di qualità.
Per questo riteniamo che il programma amministrativo del 2027 debba prevedere obiettivi concreti e verificabili, tra cui:
• la riduzione dei consumi energetici degli edifici comunali;
• la progressiva diminuzione delle emissioni di CO₂ prodotte dall'ente;
• l'incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
• il potenziamento degli acquisti verdi secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
• la graduale elettrificazione della flotta comunale;
• l'introduzione di indicatori ambientali da monitorare e rendicontare periodicamente ai cittadini.
L'obiettivo è semplice: fare in modo che ogni settore dell'amministrazione contribuisca concretamente alla transizione ecologica attraverso responsabilità chiare, obiettivi verificabili e risultati misurabili.
Una pubblica amministrazione efficiente non si misura soltanto dalla capacità di spendere risorse, ma anche dalla capacità di ridurre gli sprechi, migliorare l'efficienza energetica, innovare i servizi e tutelare il territorio. Integrare gli obiettivi climatici nella programmazione dell'ente significa migliorare la qualità della vita, contenere i costi energetici, attrarre finanziamenti e costruire un Comune più moderno, competitivo e resiliente.
La sostenibilità non può restare uno slogan elettorale: deve diventare un criterio di governo.
Crediamo però che questa sia anche l'occasione per riportare il dibattito politico sui temi che davvero determineranno il futuro della città. L'Aquila ha bisogno di discutere meno di polemiche quotidiane e più di visione, di innovazione, di sostenibilità, di competitività e della qualità dell'azione amministrativa. C'è bisogno di una politica capace di guardare ai prossimi dieci o vent'anni, non soltanto alla prossima scadenza.
Azione vuole contribuire ad aprire questo confronto, mettendo al centro temi nuovi, misurabili e concreti, sui quali costruire il programma di governo della città. Perché amministrare significa assumersi la responsabilità delle scelte e valutarne i risultati, non limitarsi ad annunciare buone intenzioni.
Con questo spirito intendiamo avviare un confronto aperto con cittadini, associazioni, imprese, ordini professionali e mondo della ricerca affinché il programma amministrativo del 2027 possa contenere una visione moderna, credibile e verificabile del futuro dell'Aquila.
Il futuro si costruisce con obiettivi concreti, responsabilità condivise e risultati verificabili. È questa l'idea di amministrazione che Azione intende portare al centro del confronto politico cittadino.