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Ruffino (Az), Lollobrigida fermi sopruso contro riconoscimento IGP del gianduiotto di Torino

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - gianduiotto di Torino*
*Tutelare la produzione delle nocciole in Piemonte *

"Mi appello al ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare,
Francesco Lollobrigida, perché non lasci strozzare dai colossi industriali
stranieri i profitti realizzati dalle eccellenze alimentari presenti in
Piemonte, dove sono fonte di reddito e di qualità, come la produzione delle
nocciole che sono già IGP. La multinazionale svizzera Lindt & Sprüngli,
proprietaria della maison piemontese Caffarel, ha presentato un ricorso al
Tar del Lazio per bloccare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione
geografica protetta del Gianduiotto di Torino, avviato lo scorso marzo con

(AGENPARL)
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