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Sardegna

Pirri, con spazi rinnovati e più funzionali riapre la scuola di via Italia – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Tra le voci e l'entusiasmo di bambine e bambini, già intenti a esplorare gli spazi della scuola e a provare giochi e attrezzature, la struttura ha riaperto ufficialmente le sue porte. Alla cerimonia erano presenti l'assessora alla Pubblica istruzione e Pari opportunità, Giulia Andreozzi, la presidente del Consiglio della Municipalità, Maria Laura Manca, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che ha sottolineato come i più piccoli fossero "già completamente immersi nelle loro scoperte". Con loro anche i rappresentanti del Patto educativo di comunità di Pirri.

I lavori coordinati dai servizi tecnici comunali hanno interessato l'intero piano terra. E la Scuola dispone oggi di 6 ampie aule per la didattica, di una sala polivalente di 220 metri quadrati, di una mensa di 110 con cucina attrezzata e servizi igienici; c'è anche un ufficio e un'infermeria. Servita in tutti gli ambienti di aria condizionata per il fresco d'estate e il caldo d'inverno, con un investimento complessivo di 1 milione e 450 mila euro, la struttura può ora ospitare sino a 5 classi da 25 alunne e alunni.

"Momento molto emozionante. Investire nelle scuole significa investire nel futuro della città", ha sottolineato l'assessora Giulia Andreozzi durante la cerimonia. "Oggi restituiamo alle famiglie di Cagliari e alla Municipalità di Pirri uno spazio pubblico rinnovato, pensato per favorire la crescita, la socialità e il benessere delle più giovani e dei più giovani". Un risultato importante per l'intera comunità scolastica, grazie anche alla "sinergia con la Scuola Civica di Musica, che nella scuola avrà degli spazi a disposizione per i piccoli 0-6 anni".

L'inaugurazione, accompagnata da un'esibizione musicale da un allievo della Scuola civica di Musica, aperta alle cittadine e ai cittadini, ha offerto alle famiglie l'opportunità di visitare gli spazi della scuola e di conoscere da vicino l'offerta educativa proposta. Durante la mattinata è stato inoltre possibile ricevere informazioni sui servizi e sulle attività rivolte all'infanzia presenti nel territorio.

Con preghiera di pubblicazione:.

(AGENPARL)
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