(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Dubai / Johannesburg – Nuova mossa strategica per i cieli africani e internazionali. La compagnia aerea Emirates ha annunciato un importante accordo di codeshare reciproco con South African Airways (SAA), un’intesa che permetterà al vettore di Dubai di estendere in modo massiccio la propria rete di collegamenti nel continente africano, aggiungendo ben nove nuove rotte.
L’accordo e le nuove rotte
Fino ad ora, la collaborazione tra le due compagnie si era mossa su binari unilaterali: era SAA a posizionare il proprio codice sui voli operati da Emirates tra Dubai e le principali città sudafricane (Johannesburg, Città del Capo e Durban). Ora, ottenute le necessarie approvazioni normative, l’accordo diventa pienamente reciproco.
Grazie a questa evoluzione, Emirates potrà apporre il proprio codice sui voli operati direttamente da SAA, penetrando più in profondità nei cieli del Sudafrica e dei Paesi limitrofi. L’espansione comprende nove nuove rotte strategiche:
- 3 collegamenti domestici in Sudafrica che collegano Johannesburg a Città del Capo, Durban e Port Elizabeth (Gqeberha).
- 6 collegamenti regionali che collegano l’hub di Johannesburg a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), Gaborone (Botswana), Windhoek (Namibia), Lusaka (Zambia), Harare e Victoria Falls (Zimbabwe).
Le dichiarazioni dei vertici
L’accordo punta a semplificare i viaggi per milioni di passeggeri, rafforzando il ruolo di Johannesburg come snodo cruciale per il commercio e il turismo in Africa.
Adnan Kazim, Vicepresidente e Chief Commercial Officer di Emirates, ha definito l’intesa una “evoluzione naturale” di una partnership consolidata negli anni. «Mettendo il nostro codice sulla rete domestica e regionale di SAA, offriamo un accesso fluido a destinazioni chiave, confermando il nostro impegno a lungo termine verso il continente africano e la sua crescita», ha dichiarato Kazim.
Sulla stessa linea Matshela Seshibe, CEO ad interim di SAA, che ha sottolineato come l’alleanza unisca la crescente capillarità della rete africana alla portata globale di Emirates, creando un valore aggiunto per il traffico d’affari e turistico.
Emirates in Sudafrica: numeri e flotta
La presenza di Emirates in Sudafrica ha radici profonde: il vettore vola nel Paese dal 1995 (anno del volo inaugurale su Johannesburg) e in oltre trent’anni ha trasportato più di 20 milioni di passeggeri, operando attualmente 56 voli settimanali sui tre gateway principali (Johannesburg, Città del Capo e Durban). Il mercato sudafricano si conferma inoltre l’unico nell’intera rete africana della compagnia a ricevere tutti e tre i principali aeromobili widebody della flotta: il Boeing 777, l’Airbus A380 e l’A350.