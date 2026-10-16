I prezzi a Cagliari nel mese di Settembre 2026 – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - A Cagliari, nel mese di settembre, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) registra una variazione congiunturale pari a +0,1%, in diminuzione rispetto al mese precedente (+0,9%).
Su base tendenziale, l'indice registra una variazione pari a +4,1%, in aumento rispetto al mese precedente (+3,4%)
(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - A Cagliari, nel mese di settembre, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) registra una variazione congiunturale pari a +0,1%, in diminuzione rispetto al mese precedente (+0,9%).