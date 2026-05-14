(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Sul nucleare la posizione delle opposizioni, e in particolare del M5S, sembra ridursi ad una domanda tanto semplice quanto preoccupante: 'se i risultati si vedranno tra anni, perché farlo oggi?'. Ed è proprio qui la differenza tra chi ha una visione per la Nazione e chi invece guarda soltanto al consenso immediato ed al proprio orticello politico. Con questo ragionamento non si sarebbero mai costruite autostrade, ferrovie, porti, dighe, acquedotti o grandi infrastrutture strategiche. Gli investimenti seri si fanno pensando all'Italia di domani, non al titolo di giornale del giorno dopo. Il nucleare significa indipendenza energetica, bollette più stabili, competitività industriale, ricerca, tecnologia avanzata e minore dipendenza dall'estero. Significa garantire un futuro energetico sicuro ai nostri figli e alle future generazioni. Chi governa ha il dovere di seminare anche quando non sarà lui a raccogliere. La politica dovrebbe avere il coraggio della visione, non vivere soltanto di sondaggi e calcoli elettorali. E' proprio questo che distingue una classe dirigente seria da chi rincorre soltanto il consenso immediato. Pensare al futuro dell'Italia non dovrebbe essere un problema, dovrebbe essere il primo dovere della politica".
Nucleare. Colombo (FDI): La politica seria guarda al futuro e non cerca facile consenso
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