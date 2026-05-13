Giovedì 14 maggio codice giallo per rischio vento e mareggiate

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Domani, giovedì 14 maggio, dalle ore 12 fino a mezzanotte
Codice giallo per rischio vento e mareggiate
Livorno, 13 maggio 2026 – La Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio vento riguardante il versante centro-occidentale della Toscana, comprese Livorno e Gorgona. Sulle zone costiere il codice giallo riguarderà anche il rischio mareggiate.
L'avviso sarà in vigore domani, giovedì 14 maggio, dalle ore 12 fino a mezzanotte.
Sono previsti venti di libeccio (sud-ovest) con forti raffiche fino a 80-100 km/h, mari molto mossi, temporali.
L'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:
Come comportarsi in caso di forte vento
fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta;
limitare le attività all'aperto e gli spostamenti;
fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti;
Come comportarsi in caso di forti mareggiate
evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;
in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;
balneazione vietata;
mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.