IL COMUNE COMUNICA – il cordoglio del sindaco Vito Leccese per la scomparsa del professor Ennio Triggiani

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 IL CORDOGLIO DEL SINDACO VITO LECCESE PER LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR ENNIO TRIGGIANI
Oggi Bari piange la scomparsa di Ennio Triggiani, autorevole esponente dell’accademia barese, già preside di Scienze politiche, vicepresidente e assessore alla Cultura della Provincia e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari.
Così lo ricorda il sindaco di Bari, Vito Leccese: “Ennio lascia un’impronta indelebile nella comunità accademica e civile. La sua competenza, la sua passione per l’insegnamento e il suo acume di studioso resteranno per sempre nel nostro ricordo. Per me è stato un maestro, un amico, un collega autorevole e affidabile.
Da profondo conoscitore delle istituzioni europee, ha sostenuto con passione e determinazione l’importanza dell’Unione Europea come istituzione sovranazionale capace di promuovere i valori di pace, solidarietà e la tutela dei diritti umani.
Non dimenticheremo il suo impegno a creare la rete dell’Europe direct come strumento di partecipazione dal basso alla vita delle istituzioni europee.
Ai suoi familiari, ai suoi allievi, ai suoi colleghi giungano le mie più sincere condoglianze insieme alla vicinanza dell’intera comunità cittadina in questo momento di dolore”.
(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 IL CORDOGLIO DEL SINDACO VITO LECCESE PER LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR ENNIO TRIGGIANI