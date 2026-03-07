(ACON) IMPRESE. BORDIN: 200 ANNI OSTERIA ALLA PASSEGGIATA, ANIMA DEL FRIULI

(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 (ACON) Pocenia, 7 mar – “Duecento anni di attivit? non sono solo
un traguardo per un locale, ma un pezzo di storia della nostra
comunit?”.
Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ? intervenuto alla grande
festa per i due secoli dell’osteria Alla Passeggiata, storica
realt? di Pocenia che da generazioni rappresenta un punto di
riferimento per la vita sociale e gastronomica della comunit?.
Per l’occasione, il locale ? entrato ufficialmente a far parte
del Comitato delle Osterie, alla presenza del presidente Enzo
Mancini che ha ripercorso la lunga storia dell’osteria.
Alla presenza di numerosi cittadini, amici e clienti affezionati,
Bordin ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale al
“paron” Luciano Burlon e alla moglie Donatella che, dal 1994,
portano avanti la tradizione friulana dell’osteria.
“Qui non si tramanda soltanto una cucina fatta di sapori
autentici, ma anche il valore della convivialit? e dell’identit?
friulana. Questo ? il Friuli autentico. Uno dei meriti del
comitato ? proprio quello di unire e preservare realt? come
questa”, ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa
del Fvg.
“Duecento anni raccontano la forza delle imprese familiari che
custodiscono le tradizioni e tengono vivi i territori. Per questo
– ha concluso Bordin – il Consiglio regionale ha voluto rendere
omaggio a una realt? che rappresenta pienamente l’anima del
Friuli”.
Nel corso della cerimonia anche il sindaco di Pocenia, Debora
Furlan, a nome dell’amministrazione comunale, ha consegnato una
targa commemorativa per celebrare i due secoli di attivit? dello
storico locale.
Nel suo intervento il primo cittadino ha sottolineato il valore
profondo che l’osteria rappresenta: “I momenti e i luoghi in cui
una comunit? pu? ritrovarsi hanno un valore inestimabile. Le
osterie custodiscono proprio questo significato: nella loro
semplicit? e nella loro gioia diventano spazi in cui le persone
si incontrano e condividono momenti di vita”.
