(ACON) PARIT DI GENERE. GRUPPO PD: CERTIFICAZIONE CENTRALE PER LA CRESCITA

(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 (ACON) Trieste, 6 mar – “La strada da fare per garantire una
vera parit? di genere anche nel mondo del lavoro ? ancora lunga.
L’esempio deve arrivare in primis da istituzioni come la Regione
ed enti pubblici, e l’impegno del Consorzio di bonifica pianura
friulana va in questa direzione”. Lo affermano, in una nota, i
consiglieri regionali Francesco Martines, Manuela Celotti e
Massimiliano Pozzo (Pd) presenti oggi a Udine, nella sede di
Confindustria, al convegno ‘Valorizzare il talento senza
etichette. Promuovere l’inclusivit? e l’uguaglianza’ organizzato
dal Consorzio di bonifica pianura friulana.
“Enti e istituzioni – afferma il consigliere Martines – possono
sicuramente fare da apripista in questo contesto. Siamo
all’inizio di un cambio culturale in un contesto sociale in forte
cambiamento dove le dinamiche sociali ed economiche stanno
sconvolgendo gli equilibri gi? precostituiti. La legge che
prevede quanto discusso oggi ? del 2021 e non dispone percorsi di
certificazione obbligatori, ma tutto ? su base volontaria. La
certificazione potr? sicuramente migliorare una situazione
deficitaria negli atteggiamenti nei confronti del mondo femminile
sui luoghi di lavoro, per migliorare l’inclusivit? e
l’uguaglianza”. Secondo Martines “la parit? di genere, se
applicata con costanza e convinzione non potr? che essere una
leva di sviluppo dell’economia e del sistema sociale e culturale.
Nel mondo industriale deve andare di pari passo con una
rivoluzione nel welfare, nei servizi sociali, nei percorsi di
crescita sociale e culturale”.
“La parit? di genere ? ancora lontana dall’essere raggiunta –
aggiunge la consigliera Celotti – e passa necessariamente da un
cambio culturale che va promosso e indirizzato. In questo
processo le istituzioni possono giocare un ruolo fondamentale,
sia a livello legislativo, sia sostenendo le imprese. Nel primo
caso ? necessario investire su politiche e misure che
costruiscano una condizione di vera pari opportunit? fra uomini e
donne nell’accesso alla formazione e al mondo del lavoro e che
garantiscano una paritaria suddivisione di responsabilit?
rispetto ai carichi di cura”. Secondo Celotti “le imprese che
maturano una maggiore sensibilit? e impegno su questi temi vanno
premiate, perch? contribuiscono all’evoluzione generale del mondo
socio-economico. Quindi il fatto che il Consorzio di bonifica
abbia ottenuto la certificazione di genere ? un passo avanti per
il nostro territorio nel suo complesso. La tenuta del nostro
sistema socio-economico, il suo sviluppo e l’attrattivit? della
regione – conclude – passano necessariamente dalla garanzia di
una maggiore occupazione femminile di qualit? e dalla presenza di
servizi a supporto delle famiglie, che migliorino la qualit?
della vita di tutti e tutte”.
Il consigliere Pozzo sottolinea, infine, che “la disparit?
salariale ? un enorme e intollerabile problema che tocca anche
Fvg e riguarda sia le donne, sia i giovani. ? necessario, oltre a
incentivare la stabilizzazione lavorativa, anche rafforzare la
certificazione di genere nelle imprese e gli strumenti di
welfare”. E ancora, secondo Pozzo “serve proseguire sulla strada
degli incentivi alla stabilizzazione lavorativa per ridurre la
precariet? che ? una delle cause principali di lavoro poco
retribuito e colpisce di pi? giovani e donne”. Il consigliere
conclude sostenendo la necessit? di intervenire in diversi
ambiti: “Rafforzare la certificazione di genere nelle imprese
deve essere un obiettivo da perseguire costantemente visto che
sono poche ancora le aziende che ne hanno aderito. Cos? come
serve rafforzare il welfare ricordando che tutt’oggi 1 donna su 3
abbandona il lavoro quando ha un figlio”.
