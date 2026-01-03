(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 **SCUOLA, ALOISIO (M5S): VERGOGNOSO BOOM FINANZIAMENTI PER SCUOLE PARITARIE**
“La recente Legge di Bilancio del Governo Meloni segna un preoccupante incremento dei finanziamenti alle scuole paritarie, con 30 milioni di euro destinati agli istituti d’infanzia non statali e 21 milioni specifici per quelli paritari, mentre le scuole pubbliche rischiano di rimanere prive di risorse adeguate. Un chiaro segnale dell’attenzione che questo esecutivo riserva al privato a discapito del pubblico, creando una frattura crescente nelle opportunità educative. Un’amministrazione ghigliottina che sta progressivamente spostando risorse verso il privato, impoverendo i servizi pubblici e penalizzando le fasce più vulnerabili della popolazione. A fronte di circa 800mila alunni iscritti alle scuole paritarie, molte famiglie si troveranno di fronte a un sistema scolastico sempre più iniquo. Il tanto discusso “Buono scuola” da 20 milioni di euro, introdotto per sostenere le famiglie a basso reddito che scelgono le scuole paritarie, rappresenta un ulteriore passo verso la privatizzazione dell’istruzione. Chi guadagna meno di 30mila euro di ISEE potrà accedere a un voucher fino a 1.500 euro, ma cosa accadrà a chi frequenta le scuole pubbliche? Peraltro con soli 1500 euro non è ad ogni modo possibile pagare la retta annuale in un istituto privato. Se l’obiettivo è realmente supportare le famiglie che scelgono la scuola privata, perché non passare a un sistema che eroga direttamente i fondi al cittadino? I finanziamenti per le scuole paritarie potrebbero essere trasformati in un sostegno diretto, con la copertura delle rette scolastiche articolata su scaglioni ISEE. In questo modo, garantiremmo a ogni famiglia la libertà di scelta, senza creare situazioni di favoritismo nei confronti delle istituzioni private. Un simile approccio rappresenterebbe un reale servizio al cittadino, favorendo l’accesso all’istruzione di qualità per tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica. Attualmente, le cifre stanziate sembrano più un regalo alle scuole private che un’azione mirata a migliorare l’istruzione nel complesso. La vera sfida per il Governo deve essere quella di garantire pari opportunità a tutte le famiglie, consentendo loro di scegliere liberamente l’istruzione per i propri figli, senza discriminazioni o privilegi per alcune categorie.”
Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.
