Close Menu
Trending
sabato 3 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

  Dal mare al cuore della città, il viaggio della Fiamma Olimpica attraverso Rimini: lunedì 5 gennaio, dalle 17, previste alcune modifiche temporanee alla circolazione lungo il percorso, dal lungomare a Piazza Malatesta

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 Comune di Rimini
Ufficio Stampa
Rimini 3 gennaio 2026
comunicato stampa
Dal mare al cuore della città, il viaggio della Fiamma Olimpica attraverso Rimini: lunedì 5 gennaio, dalle 17, previste alcune modifiche temporanee alla circolazione lungo il percorso, dal lungomare a Piazza Malatesta
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, previsto per lunedì 5 gennaio, la viabilità cittadina subirà temporanee interruzioni esclusivamente durante il transito del corteo. Le modifiche alla circolazione interesseranno il percorso che dal lungomare conduce al centro storico, garantendo la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La sospensione della viabilità sarà progressiva e limitata al solo momento del passaggio del convoglio, lungo circa 700 metri, che attraverserà le vie interessate dall’evento. Il coordinamento delle forze dell’ordine è avvenuto oggi alle ore 12, al tavolo tecnico convocato dalla Questura di Rimini, inerente la pianificazione del dispositivo di ordine pubblico previsto in occasione del passaggio della “Fiamma Olimpica”. Un tavolo a cui hanno partecipato tutte le forze dell’ordine e gli organi competenti.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl