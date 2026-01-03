(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 Comune di Rimini
Ufficio Stampa
Rimini 3 gennaio 2026
comunicato stampa
Dal mare al cuore della città, il viaggio della Fiamma Olimpica attraverso Rimini: lunedì 5 gennaio, dalle 17, previste alcune modifiche temporanee alla circolazione lungo il percorso, dal lungomare a Piazza Malatesta
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, previsto per lunedì 5 gennaio, la viabilità cittadina subirà temporanee interruzioni esclusivamente durante il transito del corteo. Le modifiche alla circolazione interesseranno il percorso che dal lungomare conduce al centro storico, garantendo la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La sospensione della viabilità sarà progressiva e limitata al solo momento del passaggio del convoglio, lungo circa 700 metri, che attraverserà le vie interessate dall’evento. Il coordinamento delle forze dell’ordine è avvenuto oggi alle ore 12, al tavolo tecnico convocato dalla Questura di Rimini, inerente la pianificazione del dispositivo di ordine pubblico previsto in occasione del passaggio della “Fiamma Olimpica”. Un tavolo a cui hanno partecipato tutte le forze dell’ordine e gli organi competenti.
