(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Marco Fontana
Responsabile Comunicazione
Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte
Comunicato stampa
*Fava (FI): distanze cimiteriali, dal Piemonte una svolta normativa a
favore dei Comuni.*
La modifica alla disciplina delle distanze cimiteriali, recepita dal
Parlamento con la Legge di Bilancio, rappresenta un risultato importante
per il Piemonte e per centinaia di Comuni, in particolare quelli di piccole
dimensioni e montani, da anni penalizzati da un vincolo urbanistico ormai
superato.
Come Presidente della Commissione Urbanistica della Regione Piemonte «Esprimo
soddisfazione per un percorso istituzionale nato dall’ascolto dei territori
e delle esigenze concrete degli amministratori locali, che ha consentito di
aggiornare una norma risalente al 1934, rendendola più aderente alle
attuali condizioni igienico-sanitarie e alle moderne tecniche di sepoltura.
La nuova disciplina introduce maggiore flessibilità, consentendo interventi
urbanistici nella fascia di rispetto cimiteriale, a determinate condizioni
e con le necessarie garanzie sanitarie, restituendo ai Comuni strumenti
utili per una pianificazione più efficace e responsabile.
Un ringraziamento va all’assessore regionale all’Urbanistica Marco Gallo
per il lavoro politico e istituzionale svolto, agli uffici dell’Assessorato
