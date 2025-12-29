(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 MANOVRA, GUBITOSA (M5S): OK GOVERNO A ODG LEGA SU PENSIONI È COMICA FINALE
ROMA, 29 DICEMBRE 2025 – “Il via libera del Governo all’ordine del giorno della Lega per sterilizzare l’aumento dell’età pensionabile, previsto dalla stessa Manovra che stiamo discutendo in queste ore a Montecitorio, è la comica finale di una maggioranza che in campagna elettorale ha promesso la luna sulle pensioni e ha finito col fare peggio di Mario Monti ed Elsa Fornero. La realtà, difatti, è che dal 2027 gli italiani usciranno dal lavoro a 67 anni e un mese, che diventeranno 67 anni e 3 mesi dall’anno successivo. Poche ore fa è stato il ministro Giorgetti a buttare la palla in avanti, dicendo che se ne riparlerà nel 2026. Aspetta e spera. L’unica certezza, per ora, è il ‘fine lavoro mai’ inaugurato da questo Governo”. Lo afferma il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 MANOVRA, GUBITOSA (M5S): OK GOVERNO A ODG LEGA SU PENSIONI È COMICA FINALE