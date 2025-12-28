AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDì 29 DICEMBRE

AULA
📌 Votazione per appello nominale sulla questione di fiducia dalle 20.20, dichiarazioni di voto dalle 18.40. Dalle 22 l’esame del provvedimento
Ore 18 Capigruppo su calendario di gennaio
COMMISSIONI
📌 15 Politiche UE, proposta di modifica del regolamento del Parlamento europeo, audizioni:
📍15 rappresentanti di Confcommercio
📍15.15 rappresentanti di FederlegnoArredo
📍15.30 rappresentanti di Competere.
CONFERENZE STAMPA
📌16 – Carla Giuliano – Le giovani eccellenze professionali del nostro territorio