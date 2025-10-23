Close Menu
M.O. Fratoianni (Avs), i continui rinvii della Rai sulla messa in onda del film premio Oscar "The other land" sono qualcosa di grottesco. Ora basta, si permetta ai telespettatori italiani di poterlo vedere.

Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 *M.O. Fratoianni (Avs), i continui rinvii della Rai sulla messa in onda del
film premio Oscar “The other land” sono qualcosa di grottesco. Ora basta,
si permetta ai telespettatori italiani di poterlo vedere.*
Il continuo rinvio – doveva essere trasmesso agli inizi di ottobre poi il
21 ottobre ora pare il 15 novembre – della messa in onda sulla Rai del
docufilm premio Oscar “No Other Land” assume, al di là della gravità della
decisione, sempre più caratteri grotteschi.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.
Di cosa hanno paura i vertici Rai nel trasmettere un film pluripremiato? Di
cosa hanno paura nei corridoi del servizio pubblico radiotelevisivo, che i
telespettatori italiani vedano – prosegue il leader di SI – cosa avviene
quotidianamente in Cisgiordania con le violenze dei coloni israeliani
contro la popolazione palestinese ?
Anche le argomentazioni o meglio le giustificazioni utilizzate anche in
questi giorni dal direttore di Rai Cinema sono una perla di ipocrisia “…
film non in sintonia con il clima di pace con l’accordo… rischio di
strumentalizzazioni date le manifestazioni violente… trasmetterlo in un
clima piu disteso) e che meritano che il Cda della Rai ne discuta.
Dato che è proprio la Rai ad aver lanciato in questi giorni una meritoria
campagna contro le fakenews forse è meglio che i suoi dirigenti ne
prendano esempio fino in fondo.
Non se ne può davvero più di un clima in Rai di questo genere e ci
auguriamo che il 15 novembre gli italiani possano vedere finalmente questa
opera.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 23 ottobre 2025

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl