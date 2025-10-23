Close Menu
giovedì 23 Ottobre 2025
FAVA (FI): AL VIA I PAGAMENTI ANCHE DEI 5 MILIONI PER ALLUVIONE APRILE 2025. IN CAMPO PER TROVARE I FONDI ANCHE PER I COMUNI ANCORA ESCLUSI

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Marco Fontana
Responsabile Comunicazione
Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte
Comunicato stampa
FAVA (FI): AL VIA I PAGAMENTI ANCHE DEI 5 MILIONI PER ALLUVIONE APRILE
2025. IN CAMPO PER TROVARE I FONDI ANCHE PER I COMUNI ANCORA ESCLUSI
«Come avevo annunciato ora i 5 milioni di euro che la Giunta regionale ha
aggiunto ai 35,5 del Governo Meloni assegnati al nostro territorio
attraverso il lavoro sinergico della Regione Piemonte con i Sindaci del
territorio per ristorare i danni dell’alluvione avvenuta nell’aprile 2025,
sono disponibili ed è uscita la determina di assegnazione» spiega il
consigliere di Forza Italia in Regione Piemonte Mauro Fava, presidente
della II Commissione permanente.
«Alcuni territori non sono ancora stanti inclusi in questa tranche. Come
sempre, mettendoci la faccia, lavorerò affinché anche queste realtà che
hanno presentato istanza di somma urgenza trovino la soddisfazione che
meritano. Questi fenomeni atmosferici, del tutto imprevedibili nella
portata distruttiva, meritano che le Istituzioni superiori facciano tutto
il possibile pur di fronte ai problemi finanziari che tutti conosciamo, per
reperire i fondi necessari a non lasciare nessun indietro dopo il grande
sforzo già effettuato a livello nazionale e dal Governatore Cirio e
dall’assessore Gabusi» conclude Fava.

