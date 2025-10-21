Comunicato stampa – FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.: FITCH CONFERMA IL RATING A “BBB+” CON OUTLOOK STABILE

(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.: FITCH CONFERMA IL RATING A “BBB+” CON OUTLOOK STABILE
Roma, 21 ottobre 2025
L’agenzia Fitch Ratings ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) confermando il Rating di lungo termine a ‘BBB+’ con Outlook stabile, riflettendo quello della Repubblica Italiana.
Fitch ha confermato anche lo Standalone Credit Profile a ‘bbb+’.
Il Rating di breve termine è stato confermato a ‘F1’.
Il comunicato ufficiale di Fitch è consultabile all’indirizzo web:
https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-affirms-ferrovie-dello-stato-italiane-spa-at-bbb-outlook-stable-21-10-2025
