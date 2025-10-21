Close Menu
Trending
mercoledì 22 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Comunicato stampa – FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.: FITCH CONFERMA IL RATING A “BBB+” CON OUTLOOK STABILE

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.: FITCH CONFERMA IL RATING A “BBB+” CON OUTLOOK STABILE
Roma, 21 ottobre 2025
L’agenzia Fitch Ratings ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) confermando il Rating di lungo termine a ‘BBB+’ con Outlook stabile, riflettendo quello della Repubblica Italiana.
Fitch ha confermato anche lo Standalone Credit Profile a ‘bbb+’.
Il Rating di breve termine è stato confermato a ‘F1’.
Il comunicato ufficiale di Fitch è consultabile all’indirizzo web:
https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-affirms-ferrovie-dello-stato-italiane-spa-at-bbb-outlook-stable-21-10-2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl