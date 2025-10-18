Close Menu
Economia

ECONOMIA SOCIALE, ALBANO (MEF): FINALMENTE HA UN’IDENTITÀ

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 *ECONOMIA SOCIALE, ALBANO (MEF): FINALMENTE HA UN’IDENTITÀ*
*Online sul sito del Mef la consultazione pubblica sul piano d’azione per
l’economia sociale*
Bologna, 18 ottobre 2025 – «Da oggi l’economia sociale ha una sua identità,
capace in un futuro molto vicino di dotarsi di tutti quegli strumenti
finanziari in grado di determinarne la crescita e lo sviluppo. Proprio ieri
è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e
sarà in consultazione pubblica fino al 12 novembre, il Piano d’azione
dell’economia sociale, primo passo verso la definizione di una strategia
nazionale di lungo periodo per il rafforzamento dell’economia sociale in
Italia».
Lo ha detto il sottosegretario per l’Economia e le finanze, Lucia Albano,
in occasione di “Banche con l’Anima – La funzione (economico) sociale della
cooperazione di credito, convengno delle Banche di Credito Cooperativo
dell’Emilia Romagna.
«Si tratta – ha continuato Albano – di un atto particolarmente importante
perché è il punto di arrivo di un’attività che è stata svolta in quasi due
anni da un gruppo di lavoro da me presieduto al Mef».
«Vorrei ringraziare – ha aggiunto Albano – il ministro Giorgetti e il
viceministro Leo, che hanno subito colto l’importanza di questo aspetto
dell’economia e hanno consentito l’avvio del percorso, il ministro Urso, il
viceministro Bellucci e il professor Gabriele Sepio, coordinatore dei
gruppi di lavoro ministeriali sul Piano. Un coordinamento che ha visto il
lavoro delle rappresentanze più significative dell’economia sociale, tra
cui Bcc».
«Un lavoro che proseguirà attraverso la partecipazione di tutti gli attori
interessati a portare il proprio contributo, nei prossimi mesi, per poter
definire un Piano da portare in Europa entro il mese di novembre», ha
concluso».
*On. Lucia Albano*
*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*
*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*

