sabato 18 Ottobre 2025
Sicilia

[Comune Palermo] Polizia Municipale, sanzioni a vetturino e affidamento cavallo a Nucleo Ippomontato. Dichiarazione assessore Ferrandelli

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Il Nucleo Controllo Attività Commerciali su area pubblica della Polizia
Municipale di Palermo, unitamente al personale del Nucleo Vigilanza
Trasporto Pubblico e Controllo Professioni Turistiche, ieri, durante lo
svolgimento dei consueti servizi di controllo delle aree pedonali in piazza
Verdi, ha proceduto al controllo di un calesse, sprovvisto di targa, in
sosta all’interno dell’area pedonale. Dagli accertamenti svolti è emerso
come il conducente, oltre a violare le limitazioni previste per l’accesso
dei veicoli alla piazza, utilizzasse una carrozza sprovvista di tutti i
requisiti tecnici previsti dalla normativa, tra i quali la mancanza di un
sistema di frenatura idoneo e l’assenza di ruote conformi. Inoltre,
l’animale posto al traino, come accertato dal servizio veterinario Asp, è
risultato non in regola dal punto di vista sanitario, in quanto, oltre a
non aver fatto le vaccinazioni obbligatorie, non è stato sottoposto al test
di Coggins, esame utile a diagnosticare l’anemia infettiva equina che
colpisce i cavalli. L’animale, quindi, è stato affidato al Nucelo
Ippomontato della Polizia Municipale di Palermo in attesa degli esiti
clinici; l’affidamento si è reso necessario perché, come emerso dal
controllo congiunto con il servizio veterinario Asp, la stalla ove risulta
registrata l’attuale dimora del cavallo al momento non è idonea ad
accogliere l’animale.
«Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale – ha dichiarato l’assessore
Fabrizio Ferrandelli – per il costante supporto nella tutela del benessere
animale e per la frequenza dei controlli nei confronti degli abusivi.
Ringrazio anche per la preziosa collaborazione il servizio veterinario di
Asp che li affianca nei controlli».
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
cmComune di Palermo

