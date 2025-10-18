+++AGGIORNAMENTO+++ CAMPANIA, ANAS: SS 18 “TIRRENA INFERIORE”

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 +++AGGIORNAMENTO+++
Ripristinata la circolazione lungo la SS18 Tirrena Inferiore
________________________________
Da: ANAS – Ufficio Stampa
Inviato: sabato 18 ottobre 2025 13:55
Oggetto: CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA SS 18 “TIRRENA INFERIORE” A SALERNO
CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA SS 18 “TIRRENA INFERIORE” A SALERNO
Napoli, 18 ottobre 2025
La SS 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente interdetta al traffico in direzione Napoli, in prossimità della galleria “Masso della Signora” a Salerno, all’altezza del km 57,700, a causa di un incidente.
Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti due veicoli.
Il traffico viene deviato su viabilità locale.
Sul posto sono intervenute le squadre del 118, Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
[ANAS Logo]
Ufficio Stampa
Direzione Comunicazione
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma
(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 +++AGGIORNAMENTO+++