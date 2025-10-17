Close Menu
IA, IARIA (M5S): SU GUIDA AUTONOMA SERVE STRATEGIA, L’ITALIA RISCHIA DI RIMANERE INDIETRO

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

Roma, 17 ott. – “L’intelligenza artificiale applicata alla mobilità non è più futuro, è presente. E l’Italia deve decidere se restare spettatrice o diventare protagonista”. Lo dichiara Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Trasporti della Camera, annunciando il deposito della risoluzione del M5S sulla guida autonoma. “La guida autonoma può salvare vite, ridurre i costi sociali degli incidenti e rendere più sostenibili i nostri spostamenti. Ma per farlo servono regole chiare, infrastrutture digitali moderne e una visione industriale che valorizzi la filiera italiana invece di lasciarla dipendere dall’estero. La risoluzione M5S impegna il Governo a modificare il Codice della Strada per includere i veicoli di livello 3 e superiori, istituire sandbox permanenti per la sperimentazione, riconoscere la figura del remote operator e garantire cybersicurezza e copertura 5G. Prevista anche la creazione di una cabina di regia interministeriale per coordinare le politiche pubbliche e un fondo nazionale per progetti pilota su scala urbana e metropolitana. Torino è già laboratorio nazionale per la mobilità autonoma, grazie ai progetti ToMove, ENVELOPE e alle sperimentazioni con GTT e Teoresi. È da qui che possiamo costruire un modello italiano di innovazione, sicuro e accessibile a tutti. Serve una strategia, non annunci: la transizione verso la guida autonoma può essere una grande occasione di sviluppo industriale, occupazionale e ambientale, se il Paese saprà governarla con visione e responsabilità”.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

