venerdì 17 Ottobre 2025
Sicilia

[Comune Palermo] Fuga di gas in via Oreto, intervento di AMG Energia

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 *AMG ENERGIA SPA*
*Fuga di gas in via Oreto, intervento di AMG Energia *
E’ in corso l’intervento degli operatori di AMG Energia per una fuga di gas
in via Oreto all’altezza del civico 85. A segnalare il problema sono stati
i vigili del fuoco che in modo precauzionale hanno chiuso al transito la
strada. Il tratto interessato è quello compreso tra le vie Armò e Gabriele
Buccola.
Gli operatori del pronto intervento gas stanno effettuando alcuni saggi per
individuare il tratto di rete interessato dal problema in modo da procedere
al ripristino: in base alle prime verifiche, sembrerebbe che la rete gas
sia stata danneggiata da lavori eseguiti in questa porzione di strada per
la posa di altri sottoservizi.
Palermo 17 ottobre 2025
Foto: il tratto di via Oreto chiuso al transito

