(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 *Comunicato stampa*
*‘Giro con il coltello, ti faccio fuori in un secondo’. Ceccardi (Lega)
nuovamente minacciata: “Avanti a testa alta, odio estremista non mi
fermerà”*
Bruxelles, 16 ott. – L’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi
nuovamente vittima di una grave minaccia di morte ricevuta tramite social
media. Il messaggio intimidatorio recita testualmente: “Se ti becco per
strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori
ci metto un secondo” e si inserisce in un contesto di crescenti attacchi
rivolti all’eurodeputata a causa del suo impegno contro l’estremismo
islamico e qualsiasi forma di radicalizzazione violenta.
“Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa – la reazione di
Ceccardi -. Chi pensa di mettermi a tacere con l’intimidazione o la
violenza si sbaglia di grosso. Non mi farò intimidire da chi utilizza
l’odio per imporre la propria visione oscurantista”. Ceccardi ha già
affidato ai propri legali il compito di denunciare l’autore di queste gravi
affermazioni alle Autorità competenti. “Il mio impegno in Italia e in
Europa contro l’estremismo sui social e nelle piazze e contro ogni forma di
illegalità andrà avanti con sempre maggior determinazione – aggiunge
l’eurodeputata -. La mia battaglia è per la sicurezza, per la libertà e per
i valori occidentali che questi estremisti islamici vorrebbero cancellare.
Non cederò al ricatto della paura. Vado avanti a testa alta.”
