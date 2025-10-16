CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 *NAZIONALE*
AL NORD
Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al
pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con cieli per lo più
soleggiati e qualche addensamento sui rilievi. In serata e in nottata si
rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o
poco nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino locali piovaschi in Abruzzo, asciutto altrove ma con molte nubi
e maggiori spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Alto Lazio. Al pomeriggio
non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo
asciutto ovunque con anche ampie schiarite, salvo ancora qualche
addensamento sul versante adriatico.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni peninsulari, più
asciutto con schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese
variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in generale
miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulla Puglia.
Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o
in lieve rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve rialzo in Italia
salvo una lieve flessione negativa sulle regioni centrali.
