(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 VOLI STATO, APPENDINO (M5S): “AEROAMBULANZE COME TAXI: INTERROGAZIONE SU NUOVO PRIVILEGIO MELONI”
“Da quel che apprendiamo, Giorgia Meloni avrebbe utilizzato l’aeroambulanza Gulfstream G-650, acquistata ufficialmente per scopi medici e sanitari d’urgenza, come un taxi governativo di lusso per viaggi personali e istituzionali come quello a Sharm el-Sheikh. Lo riteniamo inaccettabile: ognuno di questi aerei costa agli italiani 77 milioni di euro e vogliamo saper perchè la Presidente del Consiglio li utilizza regolarmente. Già a giugno avevo depositato un’interrogazione sul boom dei voli di Stato di questo governo, record assoluto nella storia repubblicana, e ancora non ho avuto risposta. Oggi ne deposito un’altra, sperando che questa volta diano una risposta ai cittadini che hanno diritto alla verità. Non tollereremo che i voli di Stato diventino un privilegio sempre più comune per chi comanda mentre i servizi pubblici, a partire dalle emergenze sanitarie, restano senza mezzi e senza risorse.” Lo dichiara la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino in una nota
