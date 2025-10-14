SIDRA: «LA RETE IDRICA È TORNATA IN ESERCIZIO»

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

Sidra S.p.A informa la cittadinanza che le operazioni di riattivazione del servizio idrico si sono concluse secondo il programma stabilito. I controlli tecnici eseguiti nella serata del 13 ottobre e nella giornata odierna hanno confermato il corretto ripristino della funzionalità della rete di distribuzione, che è tornata progressivamente in esercizio su tutto il territorio servito. I parametri di funzionamento rilevati dai sistemi di monitoraggio mostrano un costante miglioramento, a conferma della stabilizzazione del servizio e del graduale ritorno alla normalità. Sulla base dei dati attualmente disponibili, Sidra prevede il completo riequilibrio della pressione e della portata idrica entro la serata di oggi, 14 ottobre. Nonostante l’esito positivo delle verifiche, non si esclude la possibilità che possano ancora manifestarsi disservizi localizzati e di breve durata, dovuti ai naturali tempi di assestamento della rete e al riempimento progressivo dei serbatoi di distribuzione.

L’Azienda invita pertanto l’utenza a monitorare la propria fornitura fino alla mattina del 15 ottobre. Qualora, entro tale termine, il servizio idrico non dovesse risultare ancora pienamente regolare, i cittadini sono pregati di contattare il Numero Verde 800 901 755 per consentire una tempestiva segnalazione e la pianificazione di un intervento tecnico mirato. Sidra S.p.A. desidera ringraziare tutti gli utenti per la collaborazione e la comprensione dimostrata durante le operazioni di manutenzione e ripristino, ribadendo il proprio impegno costante nel garantire la qualità, la continuità e la sicurezza del servizio idrico.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito istituzionale http://www.sidraspa.it o seguire i canali ufficiali dell’Azienda.