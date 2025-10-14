(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 SANITÀ, NAVE (M5S): “NUOVO PROGRAMMA PER FAMIGLIE CON FIGLI NELLO SPETTRO AUTISTICO”
Roma, 14 ott. – “Sono orgoglioso del progetto ‘Parent Training Program’, un percorso rivolto a genitori e caregiver di ragazzi che rientrano nello spettro dell’autismo. Parliamo, secondo le ultime stime, di una condizione che riguarderebbe oltre mezzo milione di giovani sotto i 20 anni e un bambino ogni 77. Numeri sicuramente preoccupanti, che ci devono necessariamente spingere a immaginare un sostegno e una formazione per le famiglie coinvolte e i loro caregiver. Il ‘Parent Training Program’ prevede un programma completo di nove incontri dedicato alla formazione educativa dei genitori e dei caregiver di bambini e adolescenti con autismo. Si tratta di un percorso fondamentale – per il quale devo ringraziare anche il Direttore Scientifico dell’Intergruppo ‘Disturbi dello Spettro Autistico Modelli di Presa in Carico’ Alessandro Frolli e il Segretario scientifico Giancarlo Marzano – che si pone un obiettivo cruciale: offrire strumenti concreti e scientificamente fondati per sostenere la comunicazione, la regolazione emotivo-comportamentale e lo sviluppo dell’autonomia nei vari contesti di vita. Un aiuto concreto, insomma, alle famiglie che lottano ogni giorno per garantire il benessere dei propri figli”. Lo scrive in una nota Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle e Presidente dell’Intergruppo parlamentare ‘Disturbi dello Spettro Autistico Modelli di Presa in Carico’.
