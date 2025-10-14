Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SANITÀ, NAVE (M5S): “NUOVO PROGRAMMA PER FAMIGLIE CON FIGLI NELLO SPETTRO AUTISTICO”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 SANITÀ, NAVE (M5S): “NUOVO PROGRAMMA PER FAMIGLIE CON FIGLI NELLO SPETTRO AUTISTICO”
Roma, 14 ott. – “Sono orgoglioso del progetto ‘Parent Training Program’, un percorso rivolto a genitori e caregiver di ragazzi che rientrano nello spettro dell’autismo. Parliamo, secondo le ultime stime, di una condizione che riguarderebbe oltre mezzo milione di giovani sotto i 20 anni e un bambino ogni 77. Numeri sicuramente preoccupanti, che ci devono necessariamente spingere a immaginare un sostegno e una formazione per le famiglie coinvolte e i loro caregiver. Il ‘Parent Training Program’ prevede un programma completo di nove incontri dedicato alla formazione educativa dei genitori e dei caregiver di bambini e adolescenti con autismo. Si tratta di un percorso fondamentale – per il quale devo ringraziare anche il Direttore Scientifico dell’Intergruppo ‘Disturbi dello Spettro Autistico Modelli di Presa in Carico’ Alessandro Frolli e il Segretario scientifico Giancarlo Marzano – che si pone un obiettivo cruciale: offrire strumenti concreti e scientificamente fondati per sostenere la comunicazione, la regolazione emotivo-comportamentale e lo sviluppo dell’autonomia nei vari contesti di vita. Un aiuto concreto, insomma, alle famiglie che lottano ogni giorno per garantire il benessere dei propri figli”. Lo scrive in una nota Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle e Presidente dell’Intergruppo parlamentare ‘Disturbi dello Spettro Autistico Modelli di Presa in Carico’.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl