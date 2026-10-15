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Cuiprodest celebra 18 anni di attività riunendo a Roma istituzioni, imprese e mondo dell’informazione

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Cuiprodest ha celebrato 18 anni di attività nel mondo della consulenza, delle relazioni istituzionali e della comunicazione con una serata che ha riunito a Roma rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese, delle associazioni e dell’informazione.

Vasta partecipazione di esponenti di tutti i partiti in un momento in cui le formazioni si preparano alle prossime elezioni e posso acuirsi le divisioni ideologiche e i calcoli elettorali. Mai come ora è rilevante l’azione dei corpi intermedi, tradizionali o come Cuiprodest, per assicurare alle parti produttive del Paese l’accesso e la partecipazione al processo legislativo: questa la convinzione che ha riunito il parterre composto da manager, oltre sessanta parlamentari di tutti gli schieramenti e leader politici.

L’appuntamento, ospitato presso la Terrazza Divinity – The Pantheon Iconic Hotel, nel cuore della Capitale, è stato l’occasione per ripercorrere il percorso costruito da Cuiprodest in diciotto anni di attività e, allo stesso tempo, guardare alle nuove sfide che attendono il mondo delle imprese e delle relazioni istituzionali.

In un messaggio scritto la Ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Casellati ha ribadito l’“apprezzamento per l’attività di Cuiprodest volta a promuovere le opportune sinergie tra il mondo imprenditoriale e le Istituzioni politiche al fine di consentire al Sistema Paese di rilanciarsi. Occuparsi di politica e attualità per delineare il futuro dell’Italia – ha ricordato il Ministro – rappresenta una priorità diretta a garantire alla nostra comunità nazionale prospettive di benessere e di sviluppo economico sostenibile”.

«Corroborare i rapporti tra politica e imprese è funzionale al Sistema Paese. Siamo stati i primi in Italia a registrare la parola “lobbying” nel marchio. All’epoca era una dicitura guardata con sospetto, oggi è finalmente una pratica accettata e in fase di regolamentazione», ha sottolineato Giuseppe Volpe, Managing Partner di Cuiprodest.

Paola Cirilli, Partner della società, ha ricordato, infatti, che «in tutte le democrazie evolute, il settore della rappresentanza di interessi è parte integrante e fondamentale dei processi decisionali e Cuiprodest, unica società in Italia ad offrire esclusivamente servizi con focus politico, ha saputo negli anni coprire tutte le traiettorie di questi processi».

Tra i circa 200 ospiti della serata c’erano rappresentanti del sistema produttivo e associativo, manager, professionisti e giornalisti che nel corso degli anni hanno incrociato il percorso della società. Tra gli ospiti il giornalista David Parenzo, che ha partecipato alle celebrazioni con un monologo sulla trasparenza dell’attività che in Italia potrebbe giovarsi di prendere a modello quanto fatto dal Parlamento europeo sulle lobby: normazione e normalizzazione di un’attività funzionale alla democrazia. La ricorrenza ha rappresentato non soltanto un momento celebrativo, ma anche l’occasione per confermare l’impegno di Cuiprodest, unica impresa dedicata esclusivamente al lobbying, nel favorire il confronto tra decisori pubblici, imprese e corpi intermedi in una fase storica e politica caratterizzata da importanti trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali.

Il futuro del lobbying in Italia, infatti, almeno nella visione di Cuiprodest, ha una direzione netta: «Siamo noti per essere boutique che impiega solo persone esperte e indipendenti dai partiti e negli anni a venire questa connotazione tecnica sarà ancor più importante. Resteremo fedeli alla nostra visione di altissima specializzazione, continuando ad essere un punto di riferimento leale ed esperto per la politica e le imprese, e faremo fronte alle dinamiche di mercato con alcune partnership strategiche in grado di inserire il lobbying nel più complesso quadro di servizi alle imprese interessate alla partecipazione alla vita pubblica».

(AGENPARL)
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