FABI, oggi i congressi territoriali al Saracen di Isola delle Femmine

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Oggi, al Saracen di Isola delle Femmine, si svolgeranno i congressi provinciali della FABI relativi ai territori di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. Un appuntamento importante per il principale sindacato dei lavoratori del credito, chiamato a fare il punto sulle sfide che attendono il settore bancario e sul futuro del lavoro.
Il filo conduttore dei congressi sarà racchiuso nel motto «L’intelligenza artificiale: utile, ma risorse umane indispensabili», un tema che richiama l’attenzione sul rapporto tra innovazione tecnologica, trasformazione del comparto bancario e centralità delle persone.
Le relazioni saranno affidate a Francesco Urso, coordinatore FABI Agrigento; Antonello Messina, coordinatore FABI Caltanissetta; Carmelo Raffa, coordinatore FABI Palermo; e Salvatore Messina, coordinatore FABI Trapani.
I lavori saranno presieduti da Emanuele Amenta, segretario nazionale della FABI. È inoltre previsto l’intervento del segretario generale Lando Maria Sileoni, che si soffermerà in particolare sulla trattativa con l’ABI per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito.
Dopo gli interventi degli ospiti e dei delegati, la giornata congressuale si concluderà con il rinnovo degli organismi territoriali, passaggio fondamentale per definire la rappresentanza sindacale e le future linee d’azione dell’organizzazione.
L’appuntamento si configura come un momento di confronto sul futuro del lavoro bancario, tra nuove tecnologie, tutela occupazionale e valorizzazione delle competenze umane.