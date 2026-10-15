Il Gruppo tedesco SNP Group, leader nella trasformazione digitale basata su AI e migrazione dati, punta sull’Italia e apre una sede a Milano

Il Gruppo tedesco SNP SE, specializzato nella trasformazione digitale basata sull’intelligenza artificiale, nella migrazione automatizzata dei dati e nella loro gestione in ambiente SAP, rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura di una nuova sede a Milano e la nomina di Fabio Tessera a Managing Director di SNP Italia.

La scelta di Milano si inserisce nella strategia di sviluppo del Gruppo sul mercato italiano, dove SNP intende consolidare il rapporto con clienti e partner attraverso una presenza locale dedicata. L’Italia rappresenta per l’azienda un mercato di interesse, in un contesto caratterizzato dalla crescente domanda di progetti di trasformazione dei dati, modernizzazione degli ambienti ERP e adozione di soluzioni cloud e di intelligenza artificiale.

La multinazionale di Heidelberg, acquisita nel 2025 dal fondo di private equity The Carlyle Group, collabora con oltre 3.000 clienti di ogni dimensione e settore in più di 80 Paesi, conta oltre 1.700 dipendenti in tutto il mondo, distribuiti in più di 34 sedi in 22 Paesi e nell’esercizio 2025 ha generato ricavi pari a circa 297 milioni di euro.

Alla guida delle attività italiane ci sarà Fabio Tessera, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, che porta 30 anni di esperienza internazionale nel settore IT, con ruoli di leadership in aziende attive nella cybersecurity, nel software enterprise, nelle telecomunicazioni, nel fintech e nel SaaS, tra cui AlgoSec, Serrala, Vidyo, Bugcrowd e BT. Nel corso della sua carriera ha realizzato con successo obiettivi di crescita ed espansione internazionale e gestito accordi complessi nell’area EMEA.

Nel nuovo ruolo, Tessera sarà responsabile dello sviluppo delle attività di SNP in Italia e del rapporto con clienti e partner, con l’obiettivo di supportare le aziende nei processi di modernizzazione dei propri ambienti gestionali e nella trasformazione e gestione dei dati in contesti enterprise e SAP.

L’espansione sul mercato italiano si inserisce in una fase di crescita degli investimenti aziendali in cloud e intelligenza artificiale e della conseguente domanda di strumenti capaci di ridurre la complessità dei processi di trasformazione e creare basi dati affidabili.

In questo ambito, SNP mette a disposizione la piattaforma Kyano®, funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un ecosistema di partner. La piattaforma copre le diverse fasi dei progetti di trasformazione dei dati, dall’analisi e pianificazione della migrazione alla trasformazione e alla gestione continuativa dei dati in ambito SAP e non solo.

Tra le funzionalità più recenti rientrano Kyano® Lorna, l’Agentic AI Layer di SNP, e Kyano® Oros, che estende le funzionalità di trasformazione ai dati non strutturati. L’offerta è sviluppata anche attraverso una rete di partner tecnologici, società di consulenza, system integrator e hyperscaler.

«Le aziende di tutta Italia cercano modalità concrete per trasformare le proprie ambizioni in materia di innovazione e intelligenza artificiale in risultati di business tangibili – dichiara Fabio Tessera – SNP si trova in una posizione unica per accompagnarle in questo percorso, combinando tecnologia, competenze di trasformazione e un solido ecosistema di partner. Sono entusiasta di contribuire alla crescita della nostra presenza in Italia e di lavorare al fianco di clienti e partner per cogliere nuove opportunità, accelerare l’innovazione e creare valore duraturo».

Pete Sharpe, President of EMEA di SNP, aggiunge: «L’Italia riunisce un panorama imprenditoriale dinamico, un solido ecosistema SAP e un notevole potenziale di innovazione. Rafforzare la nostra presenza sul mercato riflette il nostro impegno di lungo periodo nel supportare clienti e partner con la tecnologia, le competenze e l’ecosistema necessari per affrontare iniziative di trasformazione sempre più complesse. Sono estremamente lieto di avere Fabio a bordo e, con lui alla guida delle nostre attività locali, siamo nella posizione ideale per accelerare la crescita e intensificare ulteriormente il nostro coinvolgimento sul mercato italiano».