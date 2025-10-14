Close Menu
Messa di commemorazione per Caproni

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

ARCO – La famiglia Caproni ha deciso di traslare le spoglie mortali di Giovanni Battista Caproni, conte di Taliedo, della consorte Timina Guasti e del figlio Italo al cimitero di Massone nella storica tomba di famiglia. L’illustre arcense Gianni Caproni, pioniere dell’aviazione, troverà quindi riposo nella città natia per gli anni a venire.
Per l’occasione sarà celebrata una santa messa di commemorazione, officiata dal parroco di Arco, don Francesco Scarin, giovedì 16 ottobre nella chiesa Collegiata con inizio alle ore 17.30.
Saranno presenti la figlia Vittoria Caproni Meazzini Boccadoro, nipoti e parenti.
La cittadinanza è invitata.
Ufficio stampa dei Comuni di Arco e di Riva del Garda
