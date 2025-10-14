(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 MANOVRA, PATUANELLI (M5S): AVVISATE LOLLOBRIGIDA, CON SUPERAMMORTAMENTO NESSUN SOSTEGNO PER AZIENDE AGRICOLE
MANOVRA, PATUANELLI (M5S): AVVISATE LOLLOBRIGIDA, CON SUPERAMMORTAMENTO NESSUN SOSTEGNO PER AZIENDE AGRICOLE
ROMA, 14 OTT. – “Torna il superammortamento. Avvisate il ministro Lollobrigida che le aziende agricole non avranno più alcuna misura di sostegno agli investimenti”. Così su X il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 MANOVRA, PATUANELLI (M5S): AVVISATE LOLLOBRIGIDA, CON SUPERAMMORTAMENTO NESSUN SOSTEGNO PER AZIENDE AGRICOLE