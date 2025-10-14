Close Menu
Cs. n.460 Autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo, nuove disposizioni operative dal 15 ottobre 2025

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025
Comunicato n.460
Autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo,
nuove disposizioni operative dal 15 ottobre 2025
In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 15 ottobre 2025, dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 138/2025 relativo all’attribuzione ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblico spettacolo (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.), il Comune di Ragusa informa gli organizzatori di eventi sulle modalità operative per la presentazione delle istanze.
In attesa di eventuali chiarimenti o circolari da parte del Ministero dell’Interno e degli altri Enti competenti, si specifica che le autorizzazioni temporanee per eventi di pubblico spettacolo o trattenimento sono distinte in tre tipologie:
– SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – per eventi con durata limitata alla giornata e con un massimo di 200 partecipanti. La domanda va presentata almeno 15 giorni prima della data prevista.
– Domanda di licenza – per eventi che si protraggono oltre le ore 24:00 o che prevedono più di 200 spettatori. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’evento.
– SCIA per manifestazioni temporanee di spettacolo dal vivo – per eventi culturali (teatro, musica, danza, musical, cinema) con un massimo di 2000 partecipanti, da svolgersi tra le ore 8:00 e le 1:00 del giorno successivo, nei casi non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Anche in questo caso, la presentazione va effettuata 15 giorni prima dell’evento, come previsto dal Decreto Legge n. 201/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 16/2025.
Giovanni Iacono

