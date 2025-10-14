Cs. n.460 Autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo, nuove disposizioni operative dal 15 ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Ufficio Stampa
Comunicato n.460
Autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo,
nuove disposizioni operative dal 15 ottobre 2025
In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 15 ottobre 2025, dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 138/2025 relativo all’attribuzione ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblico spettacolo (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.), il Comune di Ragusa informa gli organizzatori di eventi sulle modalità operative per la presentazione delle istanze.
In attesa di eventuali chiarimenti o circolari da parte del Ministero dell’Interno e degli altri Enti competenti, si specifica che le autorizzazioni temporanee per eventi di pubblico spettacolo o trattenimento sono distinte in tre tipologie:
– SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – per eventi con durata limitata alla giornata e con un massimo di 200 partecipanti. La domanda va presentata almeno 15 giorni prima della data prevista.
– Domanda di licenza – per eventi che si protraggono oltre le ore 24:00 o che prevedono più di 200 spettatori. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’evento.
– SCIA per manifestazioni temporanee di spettacolo dal vivo – per eventi culturali (teatro, musica, danza, musical, cinema) con un massimo di 2000 partecipanti, da svolgersi tra le ore 8:00 e le 1:00 del giorno successivo, nei casi non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Anche in questo caso, la presentazione va effettuata 15 giorni prima dell’evento, come previsto dal Decreto Legge n. 201/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 16/2025.
Giovanni Iacono
