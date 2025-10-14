Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

ANTIMAFIA, MARTON (M5S): MAGGIORANZA VUOLE RISCRIVERE LA STORIA A SUO USO E CONSUMO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 ANTIMAFIA, MARTON (M5S): MAGGIORANZA VUOLE RISCRIVERE LA STORIA A SUO USO E CONSUMO
ROMA, 14 ott. – “Avete mai riflettuto su cosa significhi vivere come Roberto Scarpinato? Oltre tre quarti della vita sotto scorta armata. Mentre voi giocavate a pallone nei cortili, lui cresceva sapendo che il pericolo era lì al suo fianco, ogni singolo istante. Mentre voi costruivate la vostra vita senza pensieri, a lui veniva negata la normalità. Perché la mafia lui l’ha combattuta davvero. Non a parole, non con slogan da comizio. Con la sua vita. Con le sue indagini. Con il suo coraggio. E oggi la maggioranza cosa fa? Stabilisce che Scarpinato non può più seguire ciò di cui si è occupato per tutta la vita. Non può consultare i documenti che conosce meglio di chiunque altro. Non può partecipare alle discussioni su casi che ha studiato per decenni. Non può mettere a disposizione della Repubblica quella competenza unica, insostituibile. Lo stesso vogliono fare con Cafiero De Raho, un ex Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Abbiamo due fuoriclasse in squadra ma per la partita finale, quella decisiva, li mettiamo in panchina? Perché questa paura che possano dire la loro su fatti che conoscono meglio di chiunque altro? La maggioranza teme che svelino verità scomode? Che impediscano di insabbiare? Che ricordino cosa significa davvero combattere la mafia? Lo diciamo noi quel è l’obiettivo: la maggioranza vuole riscrivere la storia a suo uso e consumo. Vogliono mani libere affinché la relazione finale della commissione Antimafia stabilisca che la Strage di via D’Amelio fu solo di mafia. Nessun collegamento con i servizi segreti deviati, nessun riferimento agli esponenti della destra eversiva. Stanno piegando le regole per colpire due persone specifiche, stanno creando una norma ad personam mascherata da principio generale, stanno creando un precedente spaventoso per le istituzioni”.
Lo ha detto il senatore M5S Bruno Marton nel suo intervento nella discussione generale sul Ddl Conflitto di interessi in commissione Antimafia.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl