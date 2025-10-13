(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 RAI, BEVILACQUA (M5S): FDI E GASPARRI ATTACCANO FLORIDIA PERCHÉ HANNO PAURA DI DOVER TORNARE IN VIGILANZA
Roma, 13 ott. – “Puntuale come un orologio rotto stanno arrivando gli attacchi dei galoppini di Fratelli d’Italia e di Gasparri contro Barbara Floridia. Ma tanto lo hanno capito tutti che i loro attacchi sono strumentali perché non vogliono che la Giunta per il regolamento si pronunci sulla convocazione di Giampaolo Rossi in vigilanza. Ma quanto sono meschini? Rispondano nel merito: la Boccia ha parlato a titolo personale o a nome della RAI? Perché non chiamano Giampaolo Rossi e non gli chiedono di sciogliere questo mistero? Ma soprattutto: Ma quanto paura hanno di far pronunciare la giunta e scoprire che devono tornare in vigilanza a lavorare?”.
Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.
