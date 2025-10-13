Close Menu
M5S E-R: PROFONDO CORDOGLIO PER TRAGEDIA SU LAVORO NEL BOLOGNESE

13 Ottobre 2025
ROMA, 13 OTTOBRE 2025 – “La tragica morte del giovane operaio di 29 anni, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina presso un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano (Bologna), scuote profondamente la nostra comunità e la nostra coscienza.
Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane lavoratore.
Non è accettabile che nel 2025 si continui a morire sul posto di lavoro in modo così assurdo e drammatico. La notizia che un ragazzo di soli 29 anni abbia perso la vita, colpito da un macchinario in un’azienda metalmeccanica, ci impone di alzare ancora una volta la voce. La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto inalienabile e un investimento sociale.
Ogni morte bianca è una sconfitta per l’intera società. Questo ennesimo incidente nel Bolognese, che coinvolge un cittadino regolarmente residente, dimostra che le misure attuali non sono sufficienti. Dobbiamo intensificare i controlli, rafforzare la formazione obbligatoria e garantire che le aziende rispettino rigorosamente i protocolli di prevenzione, specialmente in settori ad alto rischio come quello metalmeccanico.
La priorità assoluta deve essere la tutela della vita e della dignità dei lavoratori. Siamo in attesa che le indagini in corso facciano piena luce sull’accaduto. Fin d’ora, chiediamo che venga accertata ogni responsabilità, perché tragedie come quella di oggi non debbano ripetersi mai più”. Lo affermano in una nota Marco Croatti, Senatore e Coordinatore regionale M5S; Gabriele Lanzi, Coordinatore regionale M5S; Michela Montevecchi, Coordinatrice provinciale M5S; Stefania Ascari, Deputata M5S; Lorenzo Casadei, Consigliere regionale M5S Gruppo territoriale Bologna e Bologna provincia ovest.
