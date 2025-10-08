CS_Esercitazione Italmatch Chemicals

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 ESERCITAZIONE ITALMATCH CHEMICALS
Prevista per giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 10
È in programma per giovedì 9 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 10.30 una simulazione di emergenza con il coinvolgimento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto, limitata al Piano di Emergenza Interno della Italmatch Chemicals in via San Tommaso.
La comunicazione si rende necessaria al fine di evitare che si generino timori o panico reale nella popolazione visto che si tratterà di una vera simulazione con il coinvolgimento di mezzi di soccorso che si recheranno sul posto anche con sirene attivate.
Spoleto, mercoledì 8 ottobre 2025
