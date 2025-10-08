Comune di Ferentino – comunicato progetto sociale d’inclusione lavorativa

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 COMUNICATO
3 ° ANNUALITA’ DEL PROGETTO SOCIALE D’INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO, ATTRAVERSO STAGE FORMATIVI GRATUITI, DI RAGAZZI CON
BISOGNI SPECIALI
“Partiti. Per il 3° anno consecutivo, per 5 mesi, si terranno gli stage lavorativi presso aziende ed enti
del territorio di Ferentino, rivolto a diversi ragazzi con disabilita’ intellettiva o con bisogni speciali.
Un’iniziativa sostenuta dal Comune di Ferentino, attuata da Idee dal Futuro ente di terzo settore,
con la collaborazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali, volta a dare una concreta possibilita’ di
socializzazione a tanti ragazzi che dopo la fine della scuola rimangono nel loro isolamento
domestico.
Una sperimentazione, fortemente voluta, in primis dai genitori di ragazzi con disabilita’, proposta
dal sottoscritto, intenta a dimostrare che ogni persona ha diritto ad un proprio spazio
all’interno della comunita’, e con anche l’obiettivo, in ognuno di loro, di estrapolare il proprio
valore aggiunto.
In questi giorni hanno iniziato quest’esperienza gia’ 10 ragazzi, e nei prossimi giorni, ci saranno
ulteriori inserimenti, ogni ragazzo e’ seguito sul posto di lavoro da un tutor dell’associazione; hanno
aderito come sedi ospitanti le seguenti attivita’ commerciali, i 3 Supermercati Conad di Via Bartoli,
zona Sant’Agata e Via Casilina Sud, i Bar Particceria Juntos e Gargani, l’azienda di trasporti
Spedifast-Pallex, il Vivaio Liliana Bassani, la Parruccheria Naturalmente di Sabrina e Debora, le
segreteria scolastiche del Filetico e dell’Itis Morosini ed il Comune di Ferentino.
In queste aziende, tra uffici e reparti, sono pronti ad accoglierVi, i ns. “lavoratori, che sono certo
sapranno far trasparire la loro voglia di rendersi utili e dispensare “un sorriso”.
Vogliamo dimostrare sul campo, che con una rivisitazione delle norme che regolano le cosidette
“categorie protette” ed all’istituzione della figura del “tutor aziendale”, e’ possibile coinvolgere in
ambito lavorativo anche persone con disabilita’ intellettiva, oggi per la stragrande maggioranza
ancora off-limits.
Un ringraziamento particolare dal sottoscritto, oltre che a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, a
tutta l’amministrazione comunale, Sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e opposizione, che
hanno sempre creduto fortemente nelle politiche d’inclusione, e che finalmente la particolarita’
dello stesso sta destando curiosita’ ed attenzione anche dagli enti superiori e realta’ extra comunali.
Due anni e mezzo di intense attivita’ e progettualita’ in ambito sociale, che per noi non sono un
punto d’arrivo, ma un percorso di maturita’ sociale.
Ora gambe in spalla e testa ai prossimi obiettivi, in agenda per la Citta’ di Ferentino, un progetto di
“Vita indipendente” ed un “Patto Territoriale sul Sociale” con tutti gli attori locali”
Maurizio Berretta
Consigliere comunale Ferentino
