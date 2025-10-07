(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Ostellari (Lega): “Da certa parte politica, solo odio e violenza. La nostra libertà non si tocca”
Roma, 7 ott. – “Quello che è accaduto oggi a Livorno è grave, indegno e preoccupante. Calci, sputi, uova lanciate contro ministri della Lega e cittadini che volevano semplicemente partecipare a un evento politico. Questo non è dissenso: è squadrismo mascherato da protesta».
«l’unica vera minaccia arriva da chi pensa che con la violenza si possano zittire idee diverse.Ministri ostacolati, e alcune auto colpite. Un fatto gravissimo. Tutta la mia solidarietà va a Salvini e ai ministri Giorgetti, Locatelli, Valditara, a chi era presente, e a chi ha subito insulti solo per essere lì, con la Lega».
«Chi attacca così non fa opposizione: alimenta odio. Ma sappiano una cosa: non ci faremo intimidire. La nostra libertà di parola, di incontro e di proposta politica non si tocca. E continueremo a portare avanti il nostro lavoro con ancora più determinazione, in tutta Italia, ascoltando e rispondendo ai cittadini, come sempre”.
Così il Senatore leghista, Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier