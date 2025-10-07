(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Sara possibile realizzare interviste direttamente alla sede del seminario
dalla 14,30
Comunicato stampa
Giornata Nazionale della Psicologia – Seminario: La psiche tra salute e
malattia: aspetti psicologici nel contesto ospedaliero
Ospite a Modena il dottor David Lazzari, uno dei massimi esperti italiani
del rapporto tra mente e salute
Modena, martedì 7 ottobre 2025 In occasione della Giornata nazionale
della psicologia la UOSD di Psicologia Ospedaliera, diretta dalla Dr.ssa
Marisa Pugliese, promuove venerdì 10 ottobre 2025 un seminario dal titolo:
La psiche tra salute e malattia: aspetti psicologici nel contesto
ospedaliero. Lobiettivo del seminario è quello di approfondire il rapporto
tra stato psicologico e stato di salute evidenziando linterazione complessa
tra fattori psicologici e biologici. Levento si svolge a partire dalle
14,00 in Aula CS 1.2 del Centro Servizi del Policlinico (Via del pozzo, 71).
Ospite del seminario è il dottor David Lazzari, psicologo, specialista in
Psicologia della salute e Psicoterapia Psicosomatica.
I temi trattati saranno orientati alla comprensione dei determinati psichici
della salute e dei fattori che influenzano i processi di cura. Integrare gli
aspetti psicologici e relazionali nella clinica rappresenta un passaggio
essenziale per una presa in carico globale della persona, intensa come unità
mente-corpo. Durante lincontro verranno presentati gli interventi
psicologici evidence based, valutazioni di efficacia e di costo-benefici.
Nel corso del seminario sarà illustrato, infine, uno strumento di
valutazione dello stress percepito, utile per una più accurata comprensione
dello stato di benessere dellindividuo.
Il seminario sarà aperto dai saluti del Dr. Luca Baldino, Direttore Generale
dellAzienda Ospedaliera-Universitaria di Modena e del Prof. Carlo Adolfo
Porro, Rettore dellUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. A
seguire la relazione della dottoressa Marisa Pugliese dal titolo LUOSD di
Psicologia Ospedaliera: trasversalità e integrazione multidisciplinare
(14,15-14,35), il dottor David Lazzari, già Presidente del Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi e della SIPNEI, si occuperà del tema La psiche
tra salute e malattia: aspetti psicologici e contesto ospedaliero
(14,35-15,30). Dopo un momento di discussione (16,00-16,30), il dottor
Lazzari presenterà dello strumento La bilancia dello stress. Seguirà un
ultimo momento di discussione e le conclusioni previste per le 17,00.
La Giornata Nazionale della Psicologia è un appuntamento annuale promosso
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) per valorizzare
il ruolo dello psicologo nella tutela della salute pubblica e nella
promozione del benessere psicologico, sensibilizzando l’opinione pubblica e
favorendo l’accesso ai servizi.
Il dottor Lazzari ha diretto lUOC di Psicologia dellAzienda Ospedaliera
Santa Maria di Terni, ed è Past President della Società Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunologia. Da 2020 ad aprile 2025 Presidente Nazionale
dellOrdine degli Psicologici. I suoi principali temi di interesse sono il
rapporto tra mente e salute, tra psicologia sanitaria e malattia cronica sui
quali ha allattivo numerose pubblicazione (articoli e volumi) a carattere
scientifico.
