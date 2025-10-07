Close Menu
martedì 7 Ottobre 2025
Giornata Nazionale della Psicologia – Seminario: La psiche tra salute e malattia: aspetti psicologici nel contesto ospedaliero

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Sara possibile realizzare interviste direttamente alla sede del seminario
dalla 14,30
Comunicato stampa
Giornata Nazionale della Psicologia – Seminario: La psiche tra salute e
malattia: aspetti psicologici nel contesto ospedaliero
Ospite a Modena il dottor David Lazzari, uno dei massimi esperti italiani
del rapporto tra mente e salute
Modena, martedì 7 ottobre 2025  In occasione della Giornata nazionale
della psicologia la UOSD di Psicologia Ospedaliera, diretta dalla Dr.ssa
Marisa Pugliese, promuove venerdì 10 ottobre 2025 un seminario dal titolo:
La psiche tra salute e malattia: aspetti psicologici nel contesto
ospedaliero. Lobiettivo del seminario è quello di approfondire il rapporto
tra stato psicologico e stato di salute evidenziando linterazione complessa
tra fattori psicologici e biologici. Levento si svolge a partire dalle
14,00 in Aula CS 1.2 del Centro Servizi del Policlinico (Via del pozzo, 71).
Ospite del seminario è il dottor David Lazzari, psicologo, specialista in
Psicologia della salute e Psicoterapia Psicosomatica.
I temi trattati saranno orientati alla comprensione dei determinati psichici
della salute e dei fattori che influenzano i processi di cura. Integrare gli
aspetti psicologici e relazionali nella clinica rappresenta un passaggio
essenziale per una presa in carico globale della persona, intensa come unità
mente-corpo. Durante lincontro verranno presentati gli interventi
psicologici evidence based, valutazioni di efficacia e di costo-benefici.
Nel corso del seminario sarà illustrato, infine, uno strumento di
valutazione dello stress percepito, utile per una più accurata comprensione
dello stato di benessere dellindividuo.
Il seminario sarà aperto dai saluti del Dr. Luca Baldino, Direttore Generale
dellAzienda Ospedaliera-Universitaria di Modena e del Prof. Carlo Adolfo
Porro, Rettore dellUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. A
seguire la relazione della dottoressa Marisa Pugliese dal titolo LUOSD di
Psicologia Ospedaliera: trasversalità e integrazione multidisciplinare
(14,15-14,35), il dottor David Lazzari, già Presidente del Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi e della SIPNEI, si occuperà del tema La psiche
tra salute e malattia: aspetti psicologici e contesto ospedaliero
(14,35-15,30). Dopo un momento di discussione (16,00-16,30), il dottor
Lazzari presenterà dello strumento La bilancia dello stress. Seguirà un
ultimo momento di discussione e le conclusioni previste per le 17,00.
La Giornata Nazionale della Psicologia è un appuntamento annuale promosso
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) per valorizzare
il ruolo dello psicologo nella tutela della salute pubblica e nella
promozione del benessere psicologico, sensibilizzando l’opinione pubblica e
favorendo l’accesso ai servizi.
Il dottor Lazzari ha diretto lUOC di Psicologia dellAzienda Ospedaliera
Santa Maria di Terni, ed è Past President della Società Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunologia. Da 2020 ad aprile 2025 Presidente Nazionale
dellOrdine degli Psicologici. I suoi principali temi di interesse sono il
rapporto tra mente e salute, tra psicologia sanitaria e malattia cronica sui
quali ha allattivo numerose pubblicazione (articoli e volumi) a carattere
scientifico.
Gabriele Sorrentino
Ufficio Relazioni con la stampa e i media
Servizio Comunicazione e informazione
http://www.aou.mo.it

