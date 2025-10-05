Close Menu
Trending
domenica 5 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

Zelensky chiede una tregua aerea dopo le esplosioni in Ucraina

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Volodymr Zelenskyy
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato una tregua aerea dopo una notte di esplosioni diffuse in tutto il Paese. «Un cessate il fuoco unilaterale nei cieli è del tutto possibile», ha scritto sul suo canale Telegram, lasciando tuttavia aperta l’interpretazione sul significato concreto della proposta.

Secondo il sito d’informazione Strana, la dichiarazione rappresenterebbe un cambiamento radicale nella linea politica di Zelensky, finora improntata alla resistenza militare totale. La richiesta arriverebbe in un momento di forte difficoltà per le difese aeree ucraine, messe a dura prova dai continui attacchi russi e dalla scarsità di sistemi d’intercettazione.

Gli analisti evidenziano come le carenze dello scudo aereo ucraino stiano diventando un punto critico, soprattutto con l’avvicinarsi dell’inverno. Le recenti esplosioni hanno infatti interessato diverse regioni del Paese, costringendo le autorità a emanare allerte missilistiche e per droni su scala nazionale.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha confermato di aver condotto un «massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio» contro infrastrutture strategiche ucraine, tra cui impianti militari, del gas e dell’elettricità. Mosca ha dichiarato che «tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti con successo».

La richiesta di tregua aerea di Zelensky, sebbene non ancora dettagliata, apre una nuova fase di incertezza nella guerra e potrebbe rappresentare un tentativo di ridurre la pressione militare e salvaguardare le infrastrutture energetiche del Paese in vista dei mesi più freddi.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl