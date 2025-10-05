(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 M.O., Durigon (Lega): indegna aggressione a giornalista AdnKronos, solidarietà sia unanime
Roma, 5 ott. – “Indegna l’aggressione avvenuta ai danni della giornalista di AdnKronos che ieri pomeriggio, da professionista dell’informazione, a Roma stava documentando i movimenti dei soliti facinorosi, che approfittano delle manifestazioni di piazza per mettere a ferro e fuoco le nostre città, creando solo caos e distruzione. Impedire ad un cronista di svolgere il proprio lavoro, con minacce e azioni violente, non è per nulla tollerabile e mette in discussione il sacrosanto diritto alla libertà di stampa e al diritto dei nostri cittadini ad avere una corretta informazione. La Lega è vicina alla giornalista aggredita e mi auguro che la solidarietà possa giungere da tutte le forze politiche”.
Lo dichiara il vicesegretario della Lega Claudio Durigon.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier